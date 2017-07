Banche venete: governo pone fiducia su Decreto, seduta sospesa

Titta Ferraro 11 luglio 2017 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

Il Governo ha deciso di porre la questione di fiducia sul decreto per le banche venete in discussione alla Camera. Lo ha riferito Anna Finocchiaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento, nel corso del suo intervento in aula. Il decreto reca disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca.Dopo l'annuncio del ministro Finocchiaro la seduta alla Camera è stata sospesa ed è stata convocata alle ore 16 una conferenza dei capigruppo per definire come proseguire l'iter di esame del provvedimento.