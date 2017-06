Banche venete, alert Fitch: possibilità concreta di perdite per bond senior

Laura Naka Antonelli 20 giugno 2017 - 15:08

MILANO (Finanza.com)

Alert di Fitch sulle banche venete, in particolare sulla Popolare di Vicenza:"Se la banca non riuscisse a ottenere nuovo capitale nell'ambito di un piano di ricapitalizzazione precauzionale, la possibilità di perdite imposte ai detentori di bond privilegiati sarebbe concreta".E questo perchè, secondo l'agenzia di rating, "una eventuale svalutazione o anche la conversione di bond subordinati in azioni non sarebbe sufficiente a rafforzare il capitale".