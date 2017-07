Banche venete: Mef rinnova cda di Sga, presidente Alessandro Rivera e a.d. Marina Natale

Daniela La Cava 7 luglio 2017 - 16:45

Il ministero dell'Economia e del Tesoro (Mef) ha rinnovato il consiglio di amministrazione della Società per la gestione delle attività (Sga) partecipata al 100%. È stato nominato presidente Alessandro Rivera, dirigente generale della direzione sistema bancario e finanziario – affari legali del Mef. Per il ruolo di a.d. è stata scelta Marina Natale (ex Unicredit), mentre in qualità di consigliere di amministratore è stato nominato Domenico Iannotta, dirigente del dipartimento del Tesoro.Tra i compiti della Sga vi è, ai sensi del decreto legge 99/2017, la gestione dei crediti deteriorati delle banche venete messe in liquidazione.