Banche venete: Intesa Sanpaolo firma contratto per acquisto alcune attività e passività

Valeria Panigada 26 giugno 2017 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo ha firmato il contratto per acquistare al prezzo simbolico di 1 euro certe attività e passività delle due banche venete. L'acquisto riguarda un perimetro segregato che esclude i crediti deteriorati, le obbligazioni subordinate emesse, le partecipazioni e altri rapporti giuridici considerati non funzionali. Inoltre per i risparmiatori detentori di obbligazioni subordinate emesse dalle due banche, Intesa stanzierà 60 milioni di euro.