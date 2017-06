Banche venete: Codacons, salvataggio di Stato costerà 708 euro a famiglia

Daniela La Cava 26 giugno 2017 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

Il salvataggio di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza costerà ad ogni singola famiglia italiana 708 euro. A fare i primi calcoli per le famiglie italiane è il Codacons dopo il decreto varato dal Consiglio dei ministri sulle banche venete.“È una vergogna", commenta senza molti giri di parole il presidente Codacons, Carlo Rienzi. "Ancora una volta il Governo mette le mani in tasca agli italiani per salvare le banche ridotte al fallimento da una mala-gestione i cui costi vengono scaricati sulla collettività", aggiunge Rienzi.Secondo l'associazione dei consumatori i cittadini si ritrovano così doppiamente danneggiati dalla crisi di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza: "una prima volta attraverso il crollo delle azioni delle due banche, già costato 19 miliardi di euro ai risparmiatori assieme agli aumenti di capitale e alle perdite degli ultimi anni, la seconda volta attraverso le risorse pubbliche che il Governo mette a disposizione del salvataggio, 17 miliardi pari a 708 euro a famiglia, soldi che potrebbero essere destinati a ridurre le tasse, completare le opere incompiute, o mettere in sicurezza le scuole a rischio".