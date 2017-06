Banche venete: Boccia, schema salvataggio è stato atto coraggioso di governo e Intesa Sanpaolo

Titta Ferraro 26 giugno 2017 - 14:01

Sostegno di Confindustria alla soluzione trovata per la crisi delle banche venete. Il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha affermato oggi che lo schema di salvataggio messo insieme da governo e Intesa Sanpaolo per mettere in sicurezza le due banche venete "è stato un atto coraggioso del Governo e di un grande istituto". Boccia ha sottolineato poi come il problema per l'Italia è la carenza di grandi istituti.