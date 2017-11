Banche venete: Bankitalia, "hanno ripetutamente occultato importanti informazioni"

Daniela La Cava 2 novembre 2017 - 11:55

MILANO (Finanza.com)

Si torna a parlare delle banche venete. Gli amministratori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca "hanno ripetutamente occultato importanti informazioni alla Vigilanza, di cui hanno deliberatamente disatteso le richieste". A dirlo Carmelo Barbagallo, capo del dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia, davanti alla Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario."Ciò nonostante, e malgrado l’indisponibilità di poteri investigativi commisurati alla gravità dei comportamenti, è stata la Vigilanza della Banca d’Italia ad aver rilevato le criticità che connotavano le due banche: crediti erogati con modalità anomale, non di rado in conflitto di interessi; inadeguate modalità di determinazione del prezzo delle azioni; operazioni di ricapitalizzazione cosiddette “baciate”, non dedotte dal patrimonio", ha precisato Barbagallo.