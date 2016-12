Banche su di giri con ipotesi intervento statale, Banco Popolare e Bpm guidano i rialzi

Alessio Trappolini 22 dicembre 2016 - 11:49

MILANO (Finanza.com)

Titoli bancari su di giri a Piazza Affari, dove beneficiano delle ipotesi che vedono Palazzo Chigi prossimo ad intervenire nel salvataggio di Monte dei Paschi di Siena e degli altri istituti di credito in difficoltà. Ieri il Senato della Repubblica ha approvato con 221 favorevoli il decreto “salva risparmio”, con il quale è stato autorizzato l’aumento del deficit pubblico per 20 miliardi di euro, cifra destinata alla messa in sicurezza delle aziende di credito. In questo quadro i titolo bancari avanzano a Piazza Affari, con Banco popolare che sale a 2,57 euro in rialzo del 4,89% e Bpm che si porta a 0,409 con un guadagno del 5,2%. Al momento i titoli dei due istituti sono stati sospesi da Borsa Italiana per eccesso di rialzo. Ben comprate anche Bper, +2,2% a 5,11 euro, e UBI Banca, +1,4% a 2,85 euro.