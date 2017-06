Banche soffrono clima incertezza su Piazza Affari, UBI Banca e Banco Bpm le più vendute oggi

Alessio Trappolini 5 giugno 2017 - 10:45

MILANO (Finanza.com)

Titoli bancari fiacchi a Piazza Affari in questa mattinata su cui pesano le tensioni geopolitiche mondiali (dagli attentati di Londra alle tensioni in Medio Oriente) e il rigonfiamento dello spread fra BTp e Bund a dieci anni, tornato a quota 197 punti base questa mattina.



In questo quadro, con l’indice FTSE Mib che perde oltre mezzo punto e senza il traino della locomotiva tedesca (Francoforte chiusa per festività), i titoli bancari mostrano sensibili ribassi su un crescente clima di risk off.



Ubi Banca, -1,5% a 3,31 euro, e Banco Bpm, -1,53% a 2,81 euro, fra le peggiori del settore.



Lettere anche su UniCredit, -0,83% a 15,36 euro e Bper Banca, -1,3% a 4,338 euro.