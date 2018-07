Banche: sofferenze in calo di oltre il 43% in 17 mesi

Alessandra Caparello 16 luglio 2018 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

Calano le sofferenze nette – ossia quelle al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse) – che in 17 mesi si sono ridotte di oltre il 43%.Lo rivela l’Abi nel suo ultimo Rapporto secondo cui a maggio 2018 le sofferenze si sono attestate a 49,3 miliardi di euro, un valore in calo di 1,7 miliardi rispetto ai 50,9 miliardi del mese precedente e in forte calo, meno 37,5 miliardi, rispetto al dato di dicembre 2016. Rispetto al livello massimo delle sofferenze nette raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi), la riduzione è di quasi 40 miliardi, cioè diminuisce di oltre il 44,5%.