Banche: sofferenze in calo a maggio, rallenta crescita prestiti (Bankitalia)

Daniela La Cava 10 luglio 2018 - 11:18

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di maggio le sofferenze sono diminuite del 10% su base annua, mentre ad aprile la contrazione era del 10,7 per cento. A dirlo la Banca d'Italia nella pubblicazione mensile "Banche e moneta: serie nazionali". Rallenta, invece, la crescita dei prestiti al settore privato che, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, hanno mostrato un aumento del 2,5% su base annua (+3% in aprile). I prestiti alle famiglie sono cresciuti del 2,8% (+2,9% nel mese precedente), mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati dell'1,2% (2,2% in aprile).