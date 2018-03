Banche: prestiti alle aziende crollati di 37 miliardi nel 2017

Alessandro Piu 16 marzo 2018 - 09:56

MILANO (Finanza.com)

Anche il 2017 all'insegna del credit crunch per le aziende italiane. Secondo il rapporto mensile sul credito realizzato dal Centro studi di Unimpresa, i prestiti delle banche alle imprese, nel corso dell'ultimo anno, sono calati di quasi 37 miliardi di euro (-6,34%). A pesare sul calo è la diminuzione di oltre 12 miliardi dei finanziamenti a breve e di 30 miliardi di quelli di lungo periodo. In aumento di 5,2 miliardi, invece, i prestiti alle famiglie, spinti dal credito al consumo (+8,7 miliardi) e dai mutui (+7,2 miliardi), comparti che hanno compensato il calo registrato sul fronte dei prestiti personali (-10,6 miliardi).Nel corso del 2017 le rate non pagate (sofferenze) sono calate: nell'ultimo anno si è registrata una diminuzione di oltre 36 miliardi (-17,97%) da 203 miliardi a 166 miliardi. "L'Addendum della Bce sullo smaltimento dei non performing loan (npl) - avverte il vicepresidente di Unimpresa, Claudio Pucci - può creare problemi al motore del credito".