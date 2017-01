Banche popolari: rimane sospesa trasformazione societaria

Alessandro Piu 13 gennaio 2017 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

La sesta sezione del Consiglio di Stato ha stabilito oggi che il termine per la trasformazione in società per azioni delle banche popolari, che avrebbe dovuto scadere il 27 dicembre 2016, rimane sospeso. La sospensione durerà fino alla camera di Consiglio della sesta sezione che si terrà dopo la decisione della Corte costituzionale. La decisione del Consiglio di Stato è arrivata a seguito dell'istanza della Banca Popolare di Sondrio che richiedeva chiarimenti su una precedente ordinanza.