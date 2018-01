Banche popolari: Algebris smentisce acquisto titoli a ridosso pubblicazione decreto

Daniela La Cava 11 gennaio 2018 - 10:02

MILANO (Finanza.com)

Con riferimento a quanto pubblicato da alcuni organi di stampa, in merito alla vicenda Banche Popolari e al relativo decreto, Algebris Investments smentisce categoricamente di aver mai acquistato titoli delle Banche Popolari a ridosso della pubblicazione del decreto e, conseguentemente, di aver avuto alcuna plusvalenza a seguito di informazioni privilegiate, come lascia presumere impropriamente l'articolo. È quanto si apprende in una nota diffusa dalla società nella quale si precisa che "Davide Serra fu a suo tempo sentito da Consob esclusivamente come persona informata sui fatti e nessuna contestazione è stata mossa a lui o ad Algebris Investments". "Algebris si riserva di valutare ogni azione giudiziaria utile per la tutela dell’onore e della reputazione professionale offesa dall’articolo in questione", conclude la nota.