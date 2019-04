Banche in volata a Piazza Affari, mercato sorride dopo scampato pericolo S&P

Titta Ferraro 29 aprile 2019 - 09:34

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci della nuova ottava con prevalenza degli acquisti a Piazza Affari che tira un sospiro di sollievo dopo lo scampato pericolo di un declassamento da parte di S&P. Esultano in particolar modo le banche grazie anche al calo dello spread. Banco BPM guida i rialzi con +3,4%, seguito da UBI (+3,03%) e Bper (+2,94%); circa +2% per le due big Intesa Sanpaolo e Unicredit.L'indice Ftse Mib sale in avvio dello 0,24% a quota 21.790 punti. Parallelamente sull'obbligazionario si assiste a una contrazione dello spread BTP-Bund in area punti base. Venerdì sera Standard & Poor's ha mantenuto il rating dell'Italia invariato a BBB con outlook negativo. Domani grande attesa per i dati Istat sul PIL italiano che potrebbe evidenziare una lieve ripresa con quindi uscita dalla recessione in cui era caduto il paese nella seconda metà del 2018. Sempre domani in agenda l'asta Btp.Sui mercati internazionali, dopo la sorpresa positiva del PIL Usa di venerdì scorso, si guarda invece alla riunione Fed in agenda a partire da domani con annuncio sui tassi mercoledì sera.