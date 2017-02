Banche in rally a Piazza Affari, sponda da discesa spread

Titta Ferraro 14 febbraio 2017 - 17:04

MILANO (Finanza.com)

Colpo di reni del settore bancario italiano che nell'ultimo scorcio di seduta sta guidando l'ascesa del'indice milanese. Banco Bpm svetta con un +4,83% a 2,628 euro, +4,12% per UBI Banca e +3,22% per Bper. Più indietro le big Intesa Sanpaolo (+1,49%) e Unicredit (+1,12%).

Una importante sponda arriva dal nuovo restringimento dello spread Btp/Bund in area 183 pb. Il restringimento è stato favorito nel corso della giornata dai riscontri confortanti dal Pil Italia, salito dello 0,2% t/t (nono trimestre consecutivo di crescita) con un +0,9% nell'intero 2016. Inoltre il mercato guarda anche agli ultimi sviluppi politici con l'ipotesi elezioni anticipate a giugno sempre meno probabile.