Banche ignorano rally Btp, giovedì nero per le big Unicredit e Intesa

Titta Ferraro 20 dicembre 2018 - 17:28

MILANO (Finanza.com)

Spread ai minimi e tasso del Btp decennale ai minimi da inizio agosto non bastano oggi a sollevare l'umore delle banche. Il sell-off sui mercati dopo il nuovo rialzo dei tassi da parte della Fed sta alimentando i timori di una recessione e il settore bancario paga dazio in tutta Europa.A Piazza Affari il titolo Unicredit guida i ribassi e si appresta a chiude con un calo del 4,61% a 10,25 euro. Calo del 3,5% per l'altra big Intesa Sanpaolo, quasi -3% per Banco BPM e Ubi. Tra i peggiori del listino milanese ci sono anche Tim, Saipem e tenarsi con flessioni superiori al 4%. Queste ultime due pagano il nuovo violento ribasso del petrolio.Sull'obbligazionario lo spread tenta invece la discesa sotto 250 pb, con tasso Btp decennale ai minimi da inizio agosto al 2,7%.