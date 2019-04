Banche euforiche spingono Ftse Mib oltre il muro dei 22 mila punti

Titta Ferraro 15 aprile 2019 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Prosegue il rally delle banche a Piazza Affari che cominciano la nuova settimana sulla falsariga di come avevano chiuso quella precedente. Rialzi nell'ordine del 2% per Unicredit, UBI Banca, Banco BPM e Bper. Segue a ruota Intesa Sanpaolo con +1,65%. Rally delle banche che ha permesso in avvio al Ftse Mib di oltrepassare la soglia dei 22 mila punti, sui massimi annui e con un saldo di circa +20% ytd.A dare la spinta al settore bancario è l'avvio molto promettente della stagione delle trimestrali oltreoceano con JP Morgan che venerdì ha diffuso i conti del primo trimestre 2019 con utili record. Oggi sarà il turno dei colossi Citigroup e Goldman Sachs.Il mercato guarda anche alle prospettive sul fronte M&A. UBI Banca, tra le quattro maggiori indiziate a far parte del processo di consolidamento del settore insieme a Mps, Banco BPM e Carige, ha espresso per bocca del suo ceo Victor Massiah l'apertura a "qualunque tipo di ipotesi che risponda a due componenti: creazione di valore e governance semplice ed efficace" e quindi studiare eventuali operazioni quando si saranno create queste condizioni.Tra gli altri titoli spicca il nuovo rally del titolo Juventus (+1,3%) sui massimi storici in attesa del ritorno dei quarti di Champions League contro l'Ajax.