Banche euforiche: Intesa Sanpaolo e Unicredit volano a quasi +7%

Titta Ferraro 11 giugno 2018 - 16:45

MILANO (Finanza.com)

Exploit oggi per i titoli bancari sotto la spinta del forte calo dello spread. A fare da traino al settore sonmo i titoli delle due big, Intesa Sanpaolo (+6,52% a 2,584 euro) e Unicredit (+6,76% a 14,52 euro).A spingere gli acquisti il forte ritracciamento dello spread dopo le parole del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il numero uno di via XX Settembre ha detto che non è in discussione alcun proposito di uscire dall'euro. Tria ha precisato che i conti pubblici saranno coerenti con il fine di ridurre il rapporto debito-pil.