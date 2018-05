Banche di nuovo sotto pressione, Bper sospesa al ribasso a -3,89%

Titta Ferraro 28 maggio 2018 - 10:29

MILANO (Finanza.com)

Sospensione per eccesso di ribasso per Bper che guida i cali delle banche. Al momento dello stop il titolo cedeva il 3,89% a quota 4,393 euro.Tra le altre banche spicca il -2% per Ubi Banca e -1,43% per Intesa Sanpaolo.