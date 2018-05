Banche cavalcano calo pressioni su Btp, +2,5% Unicredit e +3% Banco Bpm

Titta Ferraro 31 maggio 2018 - 10:49

MILANO (Finanza.com)

Acquisti sulle banche con la risalita dei Btp che fa respirare il settore. In prima fila Banco Bpm che sale del 3% circa, +2,6% Unicredit mentre si limita a +1% l'altra big Intesa Sanpaolo. In particolare spicca il tracollo del rendimento del Btp biennale passato in 2 ore dall'1,7% allo 0,7%.Il mercato guarda con favore al riavvicinarsi di una soluzione alla crisi politica. Ieri è tornata sul tavolo l'ipotesi di un governo M5S-Lega con lo spostamento di Savona a un altro ministero e l'emergere del nome di Ciocca (Bankitalia) per l'Economia. La proposta di Di Maio è ora al vaglio della Lega con Matteo Salvini che oggi tornerà a Roma per trattare.