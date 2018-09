Banche avanti tutta grazie a schiarite su rischio Italia, +6% per Banco e Ubi

Titta Ferraro 5 settembre 2018 - 12:58

MILANO (Finanza.com)

Rally prepotente anche oggi per le banche italiane sostenute dalla discesa dello spread in area 250 punti base. A Piazza Affari fanno la voce grossa banco Bpm e Ubi con rialzi superiori al 6%. Ubi era stata la migliore anche ieri sulla scia della promozione decisa da Jp Morgan con giudizio overweight dal precedente neutral.Il mercato sta apprezzando le posizioni più moderate sul fronte conti pubblici da parte della Lega. Il vice premier Matteo Salvini ha confermato in un'intervista al Sole 24 Ore un atteggiamento più prudente sul fronte conti pubblici ("rispetteremo tutti i vincoli UE"). Oggi si è tenuto un vertice di governo sulla Legge di Bilancio. Il vice premier Di Maio ha dichiarato am margine dell'incontro che la legge di bilancio rassicurerà i mercati e non ci sono divisioni con il ministro Tria.