Banche: altra seduta da incorniciare per Banco Bpm, ben comprate anche UBI Banca e Bper

3 gennaio 2017

MILANO (Finanza.com)

Avvio da incorniciare per i nuovi titoli del Banco Bpm che dopo il brillante debutto di ieri ripetono la performance anche quest’oggi. Le negoziazioni sul titolo della nuova entità bancaria (il terzo polo aggregato in Italia nel settore creditizio) sono partite su di giri già nei primi minuti di questa mattina. Al momento il titolo passa di mano a 2,69 euro, con un guadagno del 7,6%.

Gli acquisti sono indirizzati anche su altri istituti, quali la Bper, +1,8% a 5,36 euro, e soprattutto UBI Banca, +3,2% a 4,39 euro. Opaca invece la performance di UniCredit, in ribasso dello 0,8% a 2,78 euro.