Banche: Visco, titoli di Stato in portafoglio salgono a 300 miliardi di euro

Massimiliano Volpe 2 febbraio 2019 - 11:49

MILANO (Finanza.com)

“La quota di titoli di Stato in portafoglio alle banche italiane si attesta a 330 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 280 miliardi della fine del 2017” ha evidenziato il governatore Ignazio Visco nel corso del congresso Assiom Forex in corso a Roma.Si tratta di circa il 10% del totale delle attività. Il valore resta inferiore al picco di 400 miliardi toccato alla fine del 2015."Gli acquisti sono avvenuti in parallelo con il rialzo dei rendimenti, in una fase di debolezza della domanda di credito e sono stati concentrati nei mesi di maggio e giugno" ha poi precisato il governatore Visco.