Banche: Visco, la sfida più importante per il futuro è la tecnologia

2 febbraio 2019

MILANO (Finanza.com)

Per le banche italiane la sfida piu' importante per il futuro e' la tecnologia che abbatte i costi di trasmissione e gestione delle informazioni e spinge verso nuove forme di intermediazione delle transazioni finanziarie - ha evidenziato il governatore Ignazio Visco nel corso del congresso Assiom Forex in corso a Roma.Intere filiere all’interno dell’industria finanziaria, dai servizi di pagamento all’offerta di credito, dalla negoziazione dei titoli alla gestione dei rischi, sono già interessate dalla digitalizzazione dei processi e dalla rapida crescita della quota di mercato di soggetti non bancari come il mondo fintech - ha poi ricordato il governatore Visco.