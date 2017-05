Banche: Visco, bisogna accelerare calo crediti deteriorati

Titta Ferraro 31 maggio 2017 - 11:20

MILANO (Finanza.com)

"I flussi di nuovi crediti deteriorati si stanno riducendo; quelli ereditati dal passato vanno gestiti attivamente: bisogna accelerarne il calo. Si può discutere sulle modalità, per evitare perdite eccessive, ma è una via obbligata per riguadagnare la fiducia dei mercati, per recuperare redditività. Sono importanti a questo fine altri progressi sul fronte della giustizia civile ma non si può contare solo su di essi". Così il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nelle sue considerazioni finali.