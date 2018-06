Banche: Unipol compra 3,25% di Bper, ora detiene il 13,1% del capitale. Bper vola di quasi il 7% in Borsa

Daniela La Cava 22 giugno 2018 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

Unipol Gruppo ha annunciato di avere concluso l’acquisto di 15.629.789 azioni ordinarie di Bper, pari a circa il 3,25% del capitale sociale della stessa dell'istituto di credito emiliano, attraverso una procedura di reverse accelerated bookbuilding, rivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri. Il corrispettivo per l’acquisto è pari a 4,72 euro per ciascuna azione, per un esborso complessivo di 73,8 milioni di euro circa. Il regolamento dell’operazione avverrà il prossimo 26 giugno 2018. Unipol – che prima del perfezionamento dell'operazione deteneva tramite la controllata UnipolSai Assicurazioni il 9,87% circa del capitale sociale di Bper – ora arriva a detenere il 13,1% circa del capitale sociale di quest’ultima. "In caso di qualsiasi cambiamento del numero di azioni acquistate, ascrivibile a rettifiche e arrotondamenti, Unipol ne darà tempestiva comunicazione - si legge in una nota -. Le comunicazioni obbligatorie saranno effettuate secondo le modalità ed entro i tempi previsti dalle disposizioni applicabili. J.P. Morgan Securities, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario ed Equita Sim hanno operato come intermediari autorizzati e joint bookrunners dell’operazione. A Piazza Affari, il titolo Bper vola di quasi il 7% a 4,754 euro ad azione, andando oltre il prezzo pagato da Unipol nell'operazione.