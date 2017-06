Banche: Padoan, non ci attendiamo altri casi dopo Veneto Banca e Popolare di Vicenza

Daniela La Cava 27 giugno 2017 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Il governo italiano vede all'orizzonte altri interventi in favore delle banche italiane dopo i casi di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. A dirlo il ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, nel corso di un'intervista a Bloomberg TV. "Non ci attendiamo che altre banche italiane abbiano bisogno di aiuti da parte dello Stato", ha detto il numero uno del Tesoro dopo il salvataggio delle due banche venete con l'entrata in scena di Intesa Sanpaolo. "Non si tratta di un bail-out", ha tenuto a precisare Padoan nel corso del suo intervento sottolineando che "tutto è stato fatto seguendo le regole, è una messa in liquidazione nazionale di due banche dichiarate 'failing or likely to fail'".