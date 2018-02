Banche: Nouy, Addendum su Npl pronto a marzo. Nessuna decisione su stock

Alessio Trappolini 7 febbraio 2018 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

L'addendum della Bce sui crediti deteriorati sarà pubblicato entro metà marzo e il 1 aprile potrebbe essere la data di avvio ufficiale per far partire le nuove regole sulla gestione dei non performing loans. Lo ha detto la presidente del Ssm della Bce Daniele Nouy nel corso della conferenza stampa annuale della Vigilanza, tenutasi stamane a Francoforte.“L'addendum che abbiamo messo in consultazione ha ricevuto circa 500 commenti”, ha rivelato Nouy che ha anche ribadito l'approccio della Vigilanza “caso per caso” e “nell'ambito delle regole di secondo pilastro”. Non vi è ancora nessuna decisione– ha detto Nouy – in merito alle misure riguardanti lo stock ni crediti deteriorati.