Banche: MBCredit Solutions acquisisce Npl da UniCredit su segmento consumer

Daniela La Cava 12 aprile 2019 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

MBCredit Solutions, società del gruppo Mediobanca, ha siglato con UniCredit un accordo per l’acquisto di crediti retail unsecured del valore nominale complessivo di circa 210 milioni di euro. L'operazione prevede l'acquisto di un portafoglio di 9.300 contratti per un valore nominale di circa 51 milioni a cui seguirà l’acquisto di ulteriori 4 portafogli rolling della stessa natura generati nel 2019, fino a un valore di 160 milioni di flussi futuri.Tutti i portafogli acquisiti, si legge nella nota della banca di piazzetta Cuccia, sono composti da posizioni in sofferenza relative a contratti di credito al consumo, carte di credito e conti correnti sottoscritti da UniCredit.L’operazione annunciata oggi segue l’acquisto, effettuato lo scorso marzo, di un portafoglio di crediti retail unsecured di proprietà di Deutsche Bank del valore nominale di 60 milioni composto principalmente di crediti derivati da prestiti personali, prestiti finalizzati e cessione del quinto.A fronte delle operazioni concluse negli ultimi mesi, il portafoglio proprietario di MBCredit Solutions ammonta ad un valore nominale di circa 5,6 miliardi di euro, per un totale di circa 710.000 posizioni.