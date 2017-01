Banche: Bankitalia, sofferenze poco sotto i 200 mld a novembre

Valeria Panigada 10 gennaio 2017 - 11:45

MILANO (Finanza.com)

Le banche italiane evidenziano a novembre sofferenze lorde per un ammontare complessivo di 199,061 miliardi di euro, in leggero aumento rispetto ai 198,599 miliardi di ottobre scorso, ma in calo rispetto ai 201,011 miliardi di novembre 2015. Lo ha reso noto oggi Banca d'Italia, nel suo consueto rapporto mensile. Per quanto riguarda il credito, i prestiti al settore privato mostra un aumento dello 0,5% su base annua, grazie soprattutto al +1,8% dei prestiti alle famiglie. Prosegue anche l'aumento dei depositi del settore privato, che a novembre ha segnato un +4,4 per cento.