Banche: Bankitalia, impieghi in aumento e sofferenze in calo

A giugno le sofferenze in capo alle banche italiane sono diminuite del 26,1% su base annua (-10% in maggio). Lo rende noto la Banca d'Italia nel supplemento "Moneta e banche". La diminuzione, si legge, è l'effetto di alcune operazioni di cartolarizzazione di elevato ammontare (32 miliardi di euro).I prestiti al settore privato, emerge dal documento, sono cresciuti del 2,4% su base annua (2,5% a maggio). I prestiti alle famiglie sono cresciuti del 2,8% come nel mese precedente, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati dello 0,6% (1,2% a maggio). I depositi del settore privato sono aumentati del 6,8% su base annua (5,7% nel mese precedente) mentre la raccolta obbligazionaria è diminuita del 19% (-17,6% nel mese precedente).