Banche: Abi, decreto governo è positivo per tutela risparmiatori e stabilità istituti

Valeria Panigada 23 dicembre 2016 - 12:27

MILANO (Finanza.com)

E' un giudizio positivo quello espresso dal presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, riguardo il decreto salva banche. Esprimiamo una valutazione prevalentemente positiva", ha detto Patuelli, proseguendo: "Il decreto tutela effettivamente i risparmiatori e favorisce davvero la stabilità delle banche, premesse indispensabili per una più robusta ripresa dello sviluppo e dell'occupazione".

Ieri sera il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che prevede una serie di misure e interventi per le banche italiane in difficoltà.