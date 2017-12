Banche: Abi, dal 2009 misure su sostegno al credito per 464.055 Pmi

Titta Ferraro 27 dicembre 2017 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Dal 2009 ad ottobre 2017 sono state 464.055 le Pmi che hanno beneficiato delle iniziative messe in campo dalle banche per sostenere la disponibilità di credito. Lo rende noto l'Abi.La formula della sospensione delle rate dei finanziamenti ha riguardato 438.934 Pmi per un debito residuo di 125,8 miliardi di euro e una maggior liquidità a disposizione delle imprese pari a 24,8 miliardi di euro;Le opportunità di allungamento del piano di ammortamento hanno interessato 25.121 Pmi pari a 7,4 miliardi di euro di debito residuo.