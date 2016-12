Bancari in luce a Piazza Affari dopo salvataggio MPS

Marco Berton 23 dicembre 2016 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Avvio sugli scudi per i titoli del comparto bancario nell'ultima seduta prenatalizia. Il salvataggio di MPS varato con il decreto da 20 miliardi approvato nella notte riporta ottimismo sull'intero settore. Bene l'accoppiata Banco Popolare e Popolare Milano, in progresso di circa 2 punti percentuali e mezzo. In luce anche Unicredit ed Ubi, +2%. Intesa SanPaolo +1,3%, Bper +1,37%. Ricordiamo che il titolo MPS rimarrà sospeso per l'intera seduta