Banca d'Italia: "Tassi bassi fino all'estate 2019"

Alessandra Caparello 13 luglio 2018 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

La BCE terminerà gli acquisti netti di titoli ma manterrà a lungo condizioni espansive. Così Bankitalia nel suo ultimo Bollettino economico."Nell’area dell’euro la crescita prosegue, nonostante la decelerazione registrata negli ultimi mesi. Il Consiglio direttivo della BCE ha ritenuto che siano stati compiuti considerevoli progressi verso il raggiungimento di un aggiustamento durevole del profilo dell’inflazione verso livelli prossimi al 2 per cento nel medio periodo, ma che l’incertezza non si sia completamente dissipata. Di conseguenza prevede di interrompere a fine anno gli acquisti netti di titoli, ma di preservare un ampio grado di accomodamento monetario, mantenendo i tassi di interesse sugli attuali bassi livelli almeno fino a tutta l’estate del 2019, reinvestendo il capitale rimborsato dei titoli in scadenza e continuando a considerare il programma di acquisti tra gli strumenti disponibili”.