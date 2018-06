Banca Sistema:+150bps di CET1 da riduzione della ponderazione del capitale di rischio su cessione del quinto

Luca Fiore 21 giugno 2018 - 12:47

MILANO (Finanza.com)

Nell’ambito delle proposte di emendamento al Regolamento UE n.575/2013, meglio noto come “CRR”, Banca Sistema ha emesso una nota per rilevare che, in caso di approvazione in via definitiva, sulla base dei dati al 31 marzo del 2018 si stima un impatto a CET1 ratio in un intorno di +150bps. L’incremento, precisa la società, non è stato incluso nel Piano Strategico 2018 – 2020.Le proposte prevedono la riduzione della ponderazione del capitale di rischio per i prestiti assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio (CQS) e della pensione (CQP) con l’aggiornamento dell’articolo 123 della stessa CRR indicando una riduzione della ponderazione al 35% rispetto all’attuale 75% per i prestiti personali assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio e della pensione.Le proposte approvate dovranno essere ora sottoposte al vaglio del Trilogo, per l’approvazione legislativa da parte dei rappresentanti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione.“La modifica proposta è tesa a tener conto del basso rischio dei prestiti assistiti dalla cessione del quinto che, sulla base di determinati meccanismi assicurativi per la concessione di crediti, hanno una probabilità di default (PD) nettamente inferiore a forme di prestiti personali ed anche un più basso corrispondente tasso di perdita per default (LGD)”, riporta la nota dell’istituto.