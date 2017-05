Banca Mediolanum: utile primo trimestre in crescita a 84,9 milioni, CET1 sale al 20,1%

Alberto Bolis 9 maggio 2017 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Banca Mediolanum ha chiuso il primo trimestre del 2017 con un utile netto pari a 84,9 milioni di euro, in crescita del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il totale delle masse gestite e amministrate è salito a 81,01 miliardi di euro, con un incremento del 14% rispetto ad un anno fa e del 4% rispetto a fine 2016. Il Common Equity Tier 1 del gruppo guidato da Massimo Doris si è attestato al 20,1%, in rialzo rispetto al 20% di fine 2016. In Italia, nel primo trimestre la raccolta netta di Banca Mediolanum è stata positiva per 1,03 miliardi di euro. Gli impieghi alla clientela retail hanno raggiunto 6,91 miliardi di euro, in miglioramento dell'8% rispetto al primo trimestre del 2016.