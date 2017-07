Banca Mediolanum: utile netto a 196,4 mln nel I semestre (+15%), +5% le masse gestite

Titta Ferraro 27 luglio 2017 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

Banca Mediolanum ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile netto consolidato di 196,4 milioni di euro, +15% rispetto al risultato del primo semestre dell’anno scorso. Il semestre ha beneficiato in particolare della plusvalenza di 41,6 milioni di euro generata dalla vendita delle quote in Banca Esperia, il cui impatto è stato tuttavia dimezzato dalla svalutazione della partecipazione nel Fondo Atlante, per complessivi 23,3 milioni.Il totale delle Masse gestite e amministrate è salito a 72.209 milioni, in aumento del 5% da fine anno escludendo i 9 miliardi di masse di Banca Esperia. La Raccolta Netta Totale è stata positiva per 1.968 milioni, -30% rispetto al primo semestre dell’anno precedente, nel quale era caratterizzata da una preponderanza della componente amministrata. Il Common Equity Tier 1 Ratio risulta pari al 21,9% al 30 giugno 2017, il più alto tra i principali gruppi bancari italiani.