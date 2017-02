Banca Mediolanum: titolo in rosso di quasi un punto percentuale, per analisti stime 2018 saranno riviste

Luca Fiore 23 febbraio 2017 - 11:28

MILANO (Finanza.com)

Rosso di quasi un punto percentuale per il titolo Banca Mediolanum che si porta a 6,32 euro (-0,94%). Ieri la società, si legge in una nota di Equita, ha emesso un comunicato per chiarire la questione delle performance fee: “il passaggio in Irlanda ad un metodo di calcolo simile a quello italiano avverrà progressivamente a partire dal 2018, la precisa definizione dei parametri non è ancora stata completata, si può ragionevolmente assumere che le performance fee si dimezzino rispetto ai 76 bps del 2016, l`aumento delle recurring fee dovrebbe consentire di recuperare 20 bps”.



“Resta vero secondo noi che le stime 2018 vanno riviste al ribasso, ma questo effetto è parzialmente compensato dal miglioramento del multiplo derivante dalla maggiore incidenza delle fee ricorrenti”.