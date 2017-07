Banca Mediolanum rende disponibile i servizi Apple Pay per tutti i clienti

Alessio Trappolini 7 luglio 2017 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

Novità in vista per i clienti di Banca Mediolanum che da oggi possono avvalersi dei servizi Apple Pay presso gli oltre 20 milioni di POS contactless nei Paesi dove Apple Pay è già disponibile e funziona con iPhone SE, iPhone 6 eversioni successive e con Apple Watch.Mediolanum lo ha annunciato oggi in un comunicato dove viene sottolineato il ruolo “innovatore” della banca nell’ambito dei nuovi sistemi di pagamento. “Sono certo che i nostri clienti apprezzeranno l’opportunità di utilizzare Apple Pay, un rivoluzionario servizio di semplice utilizzo e alla portata di tutti ", ha dichiarato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, che sarà protagonista con il padre e presidente del gruppo, Ennio Doris, di uno spot promozionale, sotto la regia di Giovanni Veronesi, on air a partire da domenica 9 luglio.