Banca Mediolanum: record di raccolta in fondi e gestioni a luglio

Banca Mediolanum ha evidenziato a luglio una raccolta netta di 605 milioni di euro, portandola a 2.911 milioni da inizio anno. In particolare, la raccolta netta in fondi e gestioni è stata pari a 658 milioni, segnando un record per il gruppo. “Con 658 milioni abbiamo registrato il miglior mese della nostra storia per quanto riguarda la raccolta in fondi e gestioni", ha commentato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, che guardando al futuro si è mostrato fiducioso: "Il 2017 si è finora dimostrato un anno da incorniciare, e credo che ci regalerà ancora moltissime soddisfazioni”.