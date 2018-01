Banca Mediolanum: raccolta netta totale oltre 1,1 mld di euro a dicembre

Daniela La Cava 9 gennaio 2018 - 10:42

MILANO (Finanza.com)

Banca Mediolanum ha annunciato di avere archiviato il mese di dicembre con una raccolta netta totale di gruppo pari a +1.128 milioni di euro. In particolare, si legge in un comunicato della società, la raccolta netta in fondi e gestioni è pari a +548 milioni di euro, portando il saldo per l'intero 2017 al record assoluto a 5,8 miliardi di euro.“Con oltre 5,8 miliardi, il 2017 ha registrato il record di raccolta in fondi e gestioni più alto di sempre, grazie anche ad un dicembre molto positivo”, ha dichiarato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum. “L’incremento del 42% rispetto al 2016 - ha proseguito - è un chiaro segnale della corretta intuizione delle opportunità che si sono presentate e che i Family Banker hanno saputo far cogliere ai nostri clienti. Mi rende orgoglioso poter affermare che Banca Mediolanum sia stata il primo istituto bancario a credere nel rilancio del Paese attraverso la legge sui Piani Individuali di Risparmio, dei quali siamo stati tra i principali player con oltre 2,4 miliardi raccolti dal nostro lancio”.“Sono certo che questo 2018 ci riserverà altrettante soddisfazioni e che sapremo affrontare con determinazione e successo le sfide che ci attendono”, ha concluso Doris.