Banca Mediolanum: raccolta netta di 308 milioni a giugno, 2,3 mld da inizio anno

7 luglio 2017

MILANO (Finanza.com)

Raccolta netta totale di 308 milioni di euro per il gruppo Banca Mediolanum nel mese di giugno. In particolare, la raccolta netta in Fondi e Gestioni è pari a 575 mln. Da inizio anno raccolta netta totale di 2,306 miliardi di euro e 2,96 mld raccolta netta in Fondi e Gestioni).“La qualità dei risultati di raccolta di giugno, in particolare quella in fondi e gestioni, continua ad essere eccelsa, con un progressivo da inizio anno di 2 miliardi e 960 milioni e un conseguente incremento dell’80% rispetto al 2016", ha dichiarato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum. "Prosegue infatti l’incessante lavoro dei Family Banker di trasformazione delle masse amministrate verso il risparmio gestito - prosegue Massimo Doris - sfruttando ancora una volta la straordinaria opportunità dei Piani Individuali di Risparmio, che da inizio anno hanno portato una raccolta di 1,4 miliardi. Banca Mediolanum intende continuare anche nel secondo semestre il lavoro di sensibilizzazione delle potenzialità dei PIR, attraverso incontri dedicati su tutto il territorio nazionale questa volta rivolti al mondo imprenditoriale. Un impegno che inizia già la prossima settimana, con i primi appuntamenti nelle province di Vicenza e Bergamo. Incontreremo l’imprenditoria locale e spiegheremo loro il circolo virtuoso generato dai PIR tra la ricchezza privata delle famiglie e le imprese in grado di intercettarla, per finanziare, attraverso aumenti di capitale e emissione di titoli di debito, i propri progetti industriali”.