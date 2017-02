Banca Mediolanum: raccolta netta a 268 milioni a gennaio

Luca Fiore 8 febbraio 2017 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

A gennaio Banca Mediolanum ha registrato una raccolta netta totale di 268 milioni di euro con una raccolta netta in “Fondi e Gestioni” di 199 milioni. A gennaio 2016 i due dati si erano rispettivamente attestati a 502 e 180 milioni.



“Dopo un 2016 che si è chiuso con risultati di raccolta strepitosi – ha dichiarato l’amministratore delegato di Banca Mediolanum, Massimo Doris – il nuovo anno parte in linea con le attese e la stagionalità di un mese di gennaio che non è stato influenzato dall’eccezionalità degli eventi dello scorso anno”.



“Sono certo –continua il manager- che anche questo 2017 ci riserverà grandi soddisfazioni”.