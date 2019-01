Banca Mediolanum: raccolta netta 2018 pari a 4,1 mld di euro, 908 mln a dicembre

Daniela La Cava 8 gennaio 2019 - 10:02

MILANO (Finanza.com)

Banca Mediolanum ha annunciato di avere archiviato il 2018 con una raccolta netta totale pari a 4,1 miliardi di euro e di avere registrato nel solo mese di dicembre una raccolta di 908 milioni. La raccolta nel risparmio gestito si è attestata a 3 miliardi di euro lo scorso anno e a 407 milioni a dicembre.“Si chiude in modo brillante con 908 milioni di raccolta totale a dicembre, un anno che ha saputo regalarci grandi soddisfazioni nonostante le complessità dello scenario macroeconomico. Sono molto soddisfatto dei risultati conseguiti nel 2018, ovvero 4,1 miliardi la raccolta totale e oltre 3 miliardi quella in gestito, in particolare per la qualità di questi flussi”, dichiara Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum.“Entrando nel merito, la polizza Unit-Linked My Life si conferma il prodotto di maggior successo presso i nostri clienti, con oltre 800 milioni di raccolta nell’anno, grazie alla sua versatilità e alle possibilità di diversificazione che propone - prosegue Doris. Anche i piani Individuali di risparmio, in un anno in cui il Ftse Mib ha ceduto oltre il 15%, hanno raccolto 800 milioni, a tutto vantaggio dei clienti che hanno continuato a investire a prezzi più convenienti”. "Questi risultati evidenziano la forza della nostra strategia di investimento e la grande capacità di Banca Mediolanum di far sì che i clienti possano approfittare delle difficili condizioni di mercato - aggiunge Doris -. Sono fiero di condurre una banca in piena salute che tra l’altro continua ad attrarre nuovi clienti, il cui totale a fine anno è circa 1.250.000".