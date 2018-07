Banca Mediolanum: a giugno 472 milioni di raccolta netta, miglior mese del 2018

Valeria Panigada 6 luglio 2018 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

Banca Mediolanum ha evidenziato a giugno una raccolta netta positiva per 472 milioni di euro. Si tratta del miglior mese del 2018 in termini di raccolta. In particolare, la raccolta netta in fondi e gestioni è stata pari a 437 milioni. Da inizio anno il gruppo guidato da Massimo Doris ha raccolto oltre 2,1 miliardi.