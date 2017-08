Banca Intermobiliare: sofferenze e costi abbassano prezzo (Il Messaggero)

Titta Ferraro 29 agosto 2017 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

L'incasso dalla vendita di Banca Intermobiliare (Bim) e Farbanca potrebbe essere inferiore a quanto preventivato. Il Messaggero riporta che per la liquidazione coatta amministrativa delle banche venete la vendita di Bim e di Farbanca dovrebbe assicurare un gettito di molto inferiore ai 150 milioni, somma che secondo alcune speculazioni, sembrava potesse essere il prezzo della sola private bank torinese, quotata in borsa. Stando a quanto riportato dal quotidiano romano, oggi pomeriggio a Lazard, advisor della procedura, arriveranno le offerte vincolanti che erano attese per ieri e rinviate su richiesta dei competitor. In dirittura d'arrivo dovrebbero presentarsi la società di investimenti americana Warburg Pincus, assistita da Rothschild e Bofa Merrill Lynch e quella anglosassone Attestor affiancata da Vitale e associati. Staccati appaiono gli altri due finalisti Jc Flowers e Barents re che quantunque dovessero concludere la gara, non dovrebbero condizionarne l'esito.