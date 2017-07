Banca Intermobiliare: AUM attesi a 15 miliardi al 2021, confermato il modello “capital light”

Luca Fiore 19 luglio 2017 - 08:48

Il Cda di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni ha approvato il piano industriale 2017-2021. Il piano prevede un posizionamento nel mercato italiano del private banking di fascia alta (asset medi per cliente superiori a 1 milione di euro) e asset in gestione (AUM, Assets Under Management) per 15 miliardi al 2021 (9,2 miliardi al 31/3/17) con 296 private banker (163 al 31/3/17).Il rapporto tra margine di intermediazione e assets a fine piano è previsto a 95 punti base (96bps il dato annualizzato al 31/3/17) mentre il iniziative di ristrutturazione dei costi dovrebbero portare il Cost/Income target al 52% al 2021 (96% al 31/3/17).Confermato inoltre il modello di banca “capital light” tramite l'uscita dal Business del Corporate Lending e la cessione degli attivi non strategici.