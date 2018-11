Banca Ifis: due nuovi acquisti di portafogli Npl per 454 mln di valore nominale

Daniela La Cava 14 novembre 2018 - 14:30

MILANO (Finanza.com)

Banca Ifis ha annunciato di avere acquistato due nuove portafogli di Npl per un valore nominale complessivo di 454 milioni di euro. Nel dettaglio, il primo portafoglio acquisito sul mercato primario per un valore nominale di 371 milioni è stato ceduto da un primario operatore del credito al consumo ed è composto da circa 31.000 posizioni. Si tratta di crediti al consumo non performing, per la maggior parte prestiti finalizzati e prestiti personali.L’altro portafoglio è stato acquisito da Credem, sempre nel mercato primario, e ha un valore nominale di 83 milioni. Il portafoglio si compone di circa 1.000 posizioni. Si tratta per lo più di scoperti di conto corrente (64%) e mutui (28%).Il portafoglio di proprietà di Ifis Npl ammonta ora a 14,8 miliardi (valore nominale), per un numero di posizioni complessive pari a oltre 1,6 milioni.